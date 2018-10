Volley, le azzurre incontreranno la Cina nella semifinale dei Mondiali

Sarà la Cina a sfidare l’Italia nella semifinale dei Mondiali di volley femminili. Il sestetto orientale ha ottenuto il pass per affrontare le azzurre, che invece sono state sconfitte dalla Serbia, grazie al successo, per 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 25-17), ottenuto contro l'Olanda.

"Rispetto alle fasi precedenti in questi due giorni non siamo riusciti a esprimere completamente la nostra identità. Oggi probabilmente c'è stato un calo di tensione dovuto al fatto della qualificazione alla semifinale. Per le prossime gare sarà fondamentale ritrovare quella aggressività che ci aveva contraddistinto nelle scorse gare".

Così il ct dell’Italvolley femminile, Davide Mazzanti, dopo la sconfitta con la Serbia ai Mondiali giapponesi. "Ho deciso di non schierare Sylla in via precauzionale, questo terreno di gioco era molto dura e quindi ho voluto risparmiarle un pò di salti. Pietrini ha disputato una buona partita e sono felice che abbia preso confidenza con il campo".

"Il fatto di scendere in campo, avendo già la certezza della semifinale, ci ha fatto giocare forse con un pò più tranquillità rispetto alle altre partite e questo ci ha giocato un brutto scherzo - l’analisi di Ofelia Malinov - Penso comunque che per lunghi tratti la squadra si sia comportata bene, battendoci alla pari contro una tre le più forti formazioni al mondo come la Serbia. Adesso ci aspettano due giorni di riposo e poi cariche a mille affronteremo la semifinale, sapendo che non abbiamo niente da perdere".

