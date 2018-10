La Juventus frena contro il Genoa, nel pomeriggio ko della Roma: la Spal espugna l'Olimpico

Ronaldo non basta e la Juventus, allo Stadium, deve arrendersi al Genoa. 1 a 1 il risultato finale del secondo posticipo della nona giornata: un pareggio che per il rientrante Juric sa di impresa. Juventus dai due volti: intraprendente, sicura di se e capace di mettere sotto l'avversario per i primi 45 minuti, spenta e disattenta nella ripresa. I bianconeri non chiudono la partita nel primo tempo e devono arrendersi al colpo di testa di Bessa, arrivato da un cross di Kouamè che recupera una palla che sembrava destinata a fondo campo. Una disattenzione della retroguardia bianconera che costa caro. Così dopo otto vittorie, (dieci, Champions compresa) ecco il primo dispiacere per Massimiliano Allegri.

La Roma, invece, delude in casa, nel primo anticipo della nona giornata di A. Brutto ko per i giallorossi che, prima della sosta, erano reduci da quattro vittorie consecutive in campionato.

Ottima partita della Spal che, dopo aver resistito per 38 minuti, passa con un rigore di Petagna e chiude i conti nel secondo tempo, di testa con Bonifazi (56'). I ferraresi rimangono in dieci per l'espulsione del portiere Milinkovic-Savic (doppio giallo per proteste) ma contengono la Roma e portano a casa il successo.

