Mondiali volley, per l'Italia medaglia d'argento: le azzurre si arrendono in finale alla Serbia

Non riesce l'impresa all'Italia che perde la finale dei mondiali contro la Serbia. Le azzurre di Mazzanti hanno giocato un'ottima partita ma devono cedere per 3 a 2. A Yokohama l'Italia parte molto bene, ma la Serbia trova sempre il punto del pari (21-25; 25-14; 23-25; 25-19) fino al 15-12 che decide tie-break e Mondiale. Ancora una prova superlativa della Egonu.

La Serbia è campione del mondo per la prima volta mentre all'Italia non riesce il bis dopo 16 anni dall'ultimo titolo mondiale nel 2002. Le ragazze di Mazzanti sono vice campionesse del mondo e considerando la loro giovane età, il futuro potrà riservare tante altre belle soddisfazioni.

