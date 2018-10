Gp Stati Uniti: trionfo Ferrari con Raikkonen, Hamilton terzo rinvia la festa Mondiale

Kimi Raikkonen su Ferrari ha vinto il gran premio degli Stati Uniti, 18/a prova del mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton (Mercedes) è terzo e deve rimandare la festa per il titolo mondiale. Secondo posto in rimonta per Max

Verstappen (Red Bull), partito 18/o.

Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel dopo il testa coda in avvio per un contatto con Ricciardo. Raikkonen torna a vincere un gran premio dopo cinque anni. Prossimo appuntamento tra una settimana con il Gran premio del Messico

