Steven Zhang nuovo presidente dell'Inter, è il più giovane della storia nerazzurra

Steven Zhang è ufficialmente il nuovo presidente dell’Inter. L’annuncio è stato stato dalla società con un video su twitter. Si conclude così l’era di Erick Thohir alla guida del club nerazzurro. La nomina del figlio del patron Zhang Jindong è stata ratificata nel corso dell’assemblea dei soci del club nerazzurro, convocata per le 14 di oggi.

A 26 anni, Zhang jr (già alla guida dello sviluppo internazionale di Suning) diventa così il più giovane presidente della storia dell’Inter, concludendo di fatto l’era Thohir a Milano. L’ultimo passo sarà il passaggio a Suning delle quote in mano oggi all’imprenditore indonesiano (circa il 31%): una trattativa che è ancora in corso ma ormai indirizzata verso la conclusione nelle prossime settimane. Erick Thohir lascia non solo la presidenza dell’Inter, ma anche il Consiglio d’Amministrazione del club nerazzurro.

«Sono molto orgoglioso oggi di poter guidare questo club verso una nuova era - ha detto Zhang parlando agli azionisti del club nel giorno della sua nomina - Sento la responsabilità di soddisfare la passione di milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo e sono più che pronto ad accettare la sfida che la nomina a presidente pone, nel 110º anno di vita di questo prestigioso club».

Il neopresidente ha poi proseguito: «Continueremo a concentrarci prima di tutto sulle prestazioni sportive, assicurandoci che la squadra abbia tutto il sostegno necessario per competere ed essere vincente ai massimi livelli, sul palcoscenico nazionale e internazionale. Dobbiamo creare forti competenze nell’area commerciale e nell’area marketing, rafforzando ulteriormente anche l’area dirigenziale».

© Riproduzione riservata