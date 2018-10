Liga, "manita" del Barcellona al Real: 5-1 e Lopetegui ad un passo dall'esonero

L’uragano Suarez si abbatte sul Real Madrid e per Lopetegui futuro a tinte sempre più fosche: il Pistolero segna tre reti nel clamoroso 5-1 con cui il Barcellona ha demolito i campioni d’Europa nel primo clasico stagionale, il Camp Nou festeggia i blaugrana, a segno anche con Coutinho e Vidal, che tornano in testa con 21 punti mentre il Real scivola a -7.

Il Barcellona passa subito in vantaggio: dopo un lungo palleggio, Jordi Alba si infila alle spalle di Nacho e trova Coutinho tutto solo nel cuore dell’area. Facile per l’ex Liverpool trovare l’1-0. Abbozza la reazione il Real, con Ter Stegen che ferma Marcelo. Poi è Courtois decisivo su Arthur. Alla mezz'ora raddoppio blaugrana: Varane frana su Suarez, rigore (visto alla Var da Sanchez Martinez) che il Pistolero trasforma. Prima dell’intervallo Piquè non trova il tris.

Al rientro il Real la riapre: Marcelo approfitta di un cross di Isco deviato da Lenglet per superare Ter Stegen, 2-1. Clamoroso palo di Modric dal limite, il Barcellona si salva. Poi recrimina, perchè anche Suarez centra un legno, e poi dilaga. Si riscatta al 75' il Pistolero: preciso colpo di testa e 3-1. Non è finita: perchè in contropiede Sergi Roberto innesca lo scatenato Suarez, che cala il poker con uno splendido tocco sotto sull'uscita di Courtois. E Vidal cala il pokerissimo. Manita Barça, Real umiliato. Lopetegui potrebbe avere le ore contate a Madrid.

