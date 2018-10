Moto2, Fenati patteggia e dal 21 febbraio potrà tornare a correre

È questa la sanzione che Romano Fenati si è presentato davanti al procuratore della Federmoto, Antonio De Girolamo, e ha patteggiato, ammettendo le sue colpe e presentando le sue scuse. Per questo la sanzione è stata ridotta di un terzo: Fenati potrà tornare a correre dal 21 febbraio 2019.

Il pilota ascolano, presente con i suoi legali all'udienza, si è lasciato andare ad una dichiarazione che non lascia equivoci: "Adesso penserò con calma a una soluzione per l'anno prossimo".

Nelle motivazioni sta scritto: "Non vogliamo crocifiggere Fenati, ma neanche fare finta che non sia successo alcunché: lui nelle fasi processuali ha chiesto scusa, e c’è anche chi non lo fa".

IL COMUNICATO DELLA FEDERMOTO

"Era prevista oggi a Roma nel palazzo delle Federazioni Sportive di viale Tiziano 74 l’udienza del Tribunale Federale nel procedimento a carico di Romano Fenati. Prima dell’avvio del dibattimento, Fenati e i suoi difensori hanno chiesto un patteggiamento rappresentando le scuse di Fenati per l'accaduto e riconoscendo la piena ammissione dei fatti. Determinata la sanzione nel ritiro della licenza per un periodo di otto mesi, visto l'atteggiamento processuale relativo all'ammissione dei fatti da parte di Fenati, la sanzione è stata ridotta di un terzo dal Tribunale Federale e pertanto, dopo il consenso del Procuratore Federale, rideterminata nel ritiro della licenza per un periodo di 5 mesi e 10 giorni. Il periodo di ritiro viene calcolato dall'inizio della sospensione cautelare (11-09-2018), per cui il termine della sospensione della licenza è fissato al 21 febbraio 2019".

