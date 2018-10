Figc: Sibilia eletto vice vicario, Miccichè vice presidente

Durante il primo Consiglio federale presieduto da Gabriele Gravina, eletto la scorsa settimana con il 97.20% dei voti, arrivano le prime nomine della nuova governance della Federcalcio. La vicepresidenza vicaria va al numero uno della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, la seconda vicepresidenza invece è stata accordata al presidente della Lega di A, Gaetano Miccichè.

Presenti, in via Allegri, a Roma, Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, consiglieri per la Lega di A. Novità anche in Lega Pro con la presenza dell’amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, e per l’Associazione italiana calciatori di Gianluca Zambrotta.

