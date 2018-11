Champions, tra i convocati del Barcellona c'è Messi: contro l'Inter andrà in panchina

C'è anche Leo Messi nella lista dei 22 convocati di Ernesto Valverde per Inter-Barcellona, sfida in programma martedì sera a San Siro e valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il fuoriclasse argentino ha recuperato a tempo di record dalla frattura al braccio, ma non ha ancora l’ok dello staff medico per riprendere a giocare ed è probabile che il tecnico azulgrana lo porti in panchina, per poi schierarlo in caso di necessità.

L’idea, secondo la stampa spagnola, è di non correre rischi e tenerlo a riposo contro i nerazzurri di Spalletti. Questa la lista dei 22: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piquè, Rakitic, Sergio, Denis Suarez, Coutinho, Arthur, Suarez, Messi, Dembèlè, Rafinha, Malcolm, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Arturo Vidal e Aleñá. Out Vermaelen, Samper e Umtiti.

