La Lazio supera il Marsiglia di misura

La Lazio batte 2-1 il Marsiglia all’Olimpico nella quarta giornata del girone H di Europa League e si qualifica ai sedicesimi di finale del torneo con due turni di anticipo. Il Marsiglia, finalista nella scorsa stagione, è eliminato.

Lazio-Marsiglia 2-1 (1-0).

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6.5 Wallace 6 (12' st Bastos 5), Luis Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Marusic 6, Parolo 5.5, Cataldi 5.5, Berisha 5.5 (25' st Milinkovic-Savic 6), Durmisi 6, Correa 6.5 (36' st Luis Alberto sv), Immobile 6.5. (24 Proto, 9 A.Rossi, 22 Caceres, 96 Murgia). All.: S.Inzaghi 6.5.

Marsiglia (5-4-1): Pelé 6.5, Sakai 5.5, Rami 5.5 (34' st Sarrsv), Luiz Gustavo 5, Caleta-Car 5.5, Ocampos 6, Thauvin 6.5 (36' st Mitroglou sv), Sanson 6 (24' Payet 5), Strootman 6, Lopez 5.5, Njie 6. (30 Mandanda, 6 Rolando, 7 Radonjic, 25 Hubocan). All: Garcia 5.5.

Arbitro: Bezborodov (Rus) 6.

Reti: nel pt 46' Parolo; nel st 10' Correa, 15' Thauvin.

Ammoniti: Ocampos, Wallace, Milinkovic, Njie e Strootman per gioco scorretto; Thauvin per proteste.

I gol

- 46' pt: nel minuto di recupero la Lazio costruisce il gol del vantaggio: sul cross dalla sinistra di Immobile, Parolo sovrasta Caleta-Car e di testa inventa una parabola che sorprende Pelé.

- 10' st: ancora Immobile assist-man. Tunnel su Rami e palla a Correa che infila Pelé.

- 15' st: errore a centrocampo di Parolo che si fa intercettare in passaggio laterale da Sanson mentre la difesa laziale sta salendo. Palla a Thuvin che dimezza la svantaggio francese.

