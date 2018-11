La Corte Sportiva d'Appello respinge il ricorso del Palermo: solo una multa al Frosinone

La parola fine è arrivata. Ci sono voluti parecchi mesi ma adesso il Frosinone potrà festeggiare la chiusura di una vicenda che si trascina da quando la squadra di Longo centrò la promozione in A, battendo il Palermo nella finale di ritorno dei playoff dello scorso 16 giugno.

Per il club del presidente Stirpe nessuna penalizzazione, solo un’ulteriore ammenda di 25mila euro. La Corte Sportiva d’Appello: "rigetta l’istanza del Palermo di esclusione dal giudizio della Figc; b) rigetta l’istanza della società Frosinone Calcio di sospensione del procedimento in attesa della sentenza del Giudice Amministrativo; c) infligge alla società Frosinone l'ulteriore sanzione dell’ammenda di 25.000,00. Conferma nel resto".

