ChievoVerona, Giampiero Ventura si è dimesso: fatale il pareggio contro il Bologna

L'avventura di Giampiero Ventura sulla panchina del ChievoVerona è già finita. Il tecnico ha deciso di lasciare la guida della squadra dopo il 2 a 2 contro il Bologna.

Per l'ex ct della Nazionale, un punto in quattro partite, con undici gol subiti e quattro fatti. Al termine del match, negli spogliatoi, ha rassegnato le sue dimissioni, parlando davanti a squadra e società. Il Chievo ha ancora 0 punti, essendo stato penalizzato di 3 punti a inizio campionato.

"Un fulmine a ciel sereno? Sì. Adesso dobbiamo prendere un p0' di tempo a menta fredda e cercare di capire i pensieri che sono emersi a caldo". In assenza del presidente Campedelli, squalificato, per il Chievo parla a Sky

il ds Giancarlo Romarione, sorpreso dalle dimissioni dell’ex ct azzurro.

"Ventura a fine gara mi ha detto che avrebbe comunicato alla squadra la sua decisione - aggiunge il dirigente -, io gli ho solo detto di contare fino a dieci. A caldo è emerso il malessere del mister. I giocatori però sono con l’allenatore, le richieste del tecnico sono importanti e la società fa di tutto per soddisfarle nonostante le difficoltà oggettive che ci sono".

E che ne pensa del fatto che Ventura ha detto che questo non è il suo ambiente? "A caldo è meglio non parlare - risponde Romairone -. Per il rapporto che si è creato è giusto che Ventura parli con il presidente. E’ giusto che il tecnico faccia le sue riflessioni e poi toccherà a noi fare una verifica interna per capire che tipo di malessere si nasconde dietro questa decisione. Dimissioni congelate? Noi non abbiamo cambiato idea su Ventura rispetto a un mese fa, deciderà il presidente".

"Ora è giusto prendersi una pausa di riflessione - conclude il ds della squadra veronese - per capire le motivazioni che hanno portato a questa decisione a caldo, che stiamo vivendo con un po' di imbarazzo.

© Riproduzione riservata