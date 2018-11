"Superclasico", la Federazione dà l'ok: stasera l'andata di Boca-River

La Federazione sudamericana di calcio ha confermato oggi che le attuali condizioni del terreno dello stadio della Bombonera a Buenos Aires permettono di giocare l’andata della finale della Coppa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate, rinviata ieri per il maltempo.

Via twitter la Conmebol ha reso noto che «l'ispezione effettuata da funzionari ha determinato che il terreno di gioco della Bombonera è in condizioni per permettere di disputare alle 16

(le 20 italiane) l’andata della finale della Libertadores».

