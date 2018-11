Tennis, la Repubblica Ceca vince la Fed Cup: battuti gli Stati Uniti

È la Repubblica Ceca la vincitrice della Fed Cup 2018. Nella finale disputata sul veloce indoor della "O2 Arena" di Praga le padrone di casa hanno battuto per 3-0 le giocatrici degli Stati Uniti, campionesse uscenti. Il punto decisivo lo ha conquistato Katerina Siniakova che nella sfida tra le numero uno dei rispettivi team si è imposta per 7-5 5-7 7-5, dopo tre ore e tre quarti di battaglia, Sofia Kenin.

Sabato nel singolare di apertura Barbora Strycova ha battuto per 6-7 (5) 6-1 6-4 Sofia Kenin; quindi Katerina Siniakova ha regolato per 6-3 7-6 (2) Alison Riske. È la quarta volta che l’impianto, con una capienza di 10.700 spettatori, ha ospitato la sfida che assegna il trofeo e su questo campo (veloce indoor) le padrone di casa non hanno mai perso. Le padrone di casa si sono laureate campionesse per la sesta volta nelle ultime otto edizioni.

