Alessio Romagnoli lascia il ritiro della Nazionale. Il difensore del Milan è stato fermato da una contrattura muscolare. Mancini, quindi, dovrà fare a meno di lui sia contro il Portogallo che gli Usa. Al suo posto ecco Acerbi della Lazio che si aggregherà al gruppo azzurro a Milano.

Un problema non solo per la Nazionale ma anche per il Milan di Gattuso che domenica 25 novembre dovrà affrontare la Lazio con l'infermeria piena.

