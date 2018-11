Hamilton vola al Gp di Abu Dabi, la pole è sua: Bottas e Vettel dietro

Dominio assoluto Mercedes anche nelle qualifiche dell'ultimo Gp stagionale di F1: con il tempo record di 1:34.794 Lewis Hamilton ha conquistato la prima posizione in griglia sulla pista di Yas Marina dove domani si correrà il Gp di Abu Dhabi, per il campione del mondo è l'11esima pole in stagione.

Al suo fianco partirà il compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Quindi le due Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen.

Ottavo tempo per Charles Leclerc (a 1"443), che dall'anno prossimo passerà alla Ferrari. Nell'ultima fase delle qualifiche il britannico della Mercedes ha migliorato il suo tempo addirittura di mezzo secondo, e per i suoi avversari non c'è stato nulla da fare. Per il campione del mondo in carica è l'83ma pole in carriera e il primato di Michael Schumacher (91) si fa sempre più vicino

