Calcio, addio a Gigi Radice: guidò il Torino allo scudetto del '76

Lutto nel mondo del calcio. È morto dopo una lunga malattia Gigi Radice. L’allenatore dell’ultimo scudetto del Torino, l’unico del dopo Superga nel 1976, aveva 83 anni. Tra gli allenatori più innovativi della sua epoca, ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, Roma e Fiorentina.

Dopo una carriera ricca di successi da calciatore con la maglia del Milan, con cui vinse tre scudetti e la Coppa Campioni del 1963, Radice passò in panchina, importando in Italia il calcio totale nato in Olanda. Soltanto due settimane fa alcuni campioni d’Italia del Torino 1976 si sono riuniti per la presentazione di 'Gigi Radice. Il calciatore, l’allenatore, l’uomo dagli occhi di ghiaccio', il libro che racconta la sua storia scritto da Francesco Bramardo e Gino Strippoli.

«Il mantra era 'noi non siamo qui per prendere in giro la gente ma dobbiamo offrire un calcio bello e divertente'», si legge nel testo che ricorda alcune sue affermazioni.

© Riproduzione riservata