Copa Libertadores, trionfa il River Plate: 3-1 al Boca Juniors nel "Superclasico"

Comincia con gli applausi per tutti, anche - se non soprattutto - per Leo Messi, uno degli innumerevoli calciatori-vip presenti nel Santiago Bernabeu e finisce con il River Plate nel bel mezzo del delirio assieme ai propri tifosi. Una 'fiesta' che si mischia con le lacrime dei giocatori del Boca Juniors, sconfitti ma non domati al 4' e al 15' del secondo tempo supplementare, prima da un gran gol di Juan Quintero, poi dal 3-1 finale di Martinez.

E dire che il Boca era addirittura passato in vantaggio, sognando per gran parte del primo tempo regolamentare. Il 'Superclasico' sudamericano, che all’andata si era concluso 2-2 sul campo degli 'Xeneizes', nell’assolutamente inedito ritorno sul terreno del Bernabeu a Madrid, finisce 3-1 per i 'Milionarios' del River, che si portano a casa la quarta Libertadores, dopo quelle del 1986, 1996 e 2015.

Un trionfo meritato perché, dopo un buon primo tempo, il Boca si è sgretolato, finendo per giocare in inferiorità numerica (espulsione di Barrios) i 30' supplementari. Nel primo tempo il Boca prevale sul River, come conferma

l'unica palla-gol del match sprecata dagli 'ospiti' sugli sviluppi di una punizione, e il gol del vantaggio. Al 31' la barriera respinge e il pallone finisce sui piedi di Pablo Pérez che di destro si fa deviare la conclusione; Nandez, a pochi metri dalla porta, non riesce a disegnare una traiettoria con il pallone, che finisce a lato.

Il gol del vantaggio lo firma al 44' Dario Benedetto, che fa ancora centro finalizzando un contropiede micidiale del Boca Juniors: il 'pipa' (tubo) supera Armani dopo un assist in verticale di Nahitan Nandez. Al 3' della ripresa il River riesce a ritagliarsi la prima opportunità: Pratto innesca Fernandez, la cui conclusione va fuori. Episodio discutibile al 10', dopo un contatto in area del Boca fra il portiere Andrada e Pratto: l’arbitro decide per il fallo in attacco del giocatore del River.

Che cresce e al 22' Lucas Pratto firma il pari, dopo un triangolo Palacios-Fernandez, con un gran destro che batte Andrada. Non succede più nulla fino ai supplementari, che si aprono con l’espulsione (doppio giallo) di Wilmar Barrios, che lascia il Boca in inferiorità numerica. E proseguono con il gol della vittoria realizzato da Quintero al 4' del secondo supplementare con un sinistro da fuori area, che accarezza la traversa e si insacca alle spalle di Andrada.

Nel finale c'è solo spazio per un palo esterno di Jara del Boca e per il 3-1 di Gonzalo Martinez, che va via in contropiede e infila il pallone nella porta vuota, dal momento che Andrada si era portato in avanti. La festa può cominciare, ma solo per il River.

