Serie A, magia di Milik e il Napoli batte il Cagliari. Sassuolo, Fiorentina e Sampdoria: vittorie per l'Europa

Un rigore delle stelle Cristiano Ronaldo e Icardi consente a Juventus e l’Inter di vincere 1-0 e conquistare tre punti pesanti nelle complicate partite del sabato contro Torino e Udinese. La risposta del Napoli, 24 ore dopo, non viene dal dischetto ma da una punizione dal limite di Milik, che al 91' consente agli azzurri di battere con lo stesso punteggio di Cagliari e di tenere il passo dei bianconeri, pur sempre a -8 dalla vetta, e di lasciare a debita distanza la squadra di Spalletti.

Il bomber polacco, all’ottavo centro in campionato, riesce infine a domare la resistenza dei rossoblù, che si sono dannati per bloccare le fitte trame di gioco dei più talentuosi ospiti. È in particolare nel secondo tempo che gli uomini di Ancelotti si fanno più pericolosi, dopo aver rischiato nel primo di andare sotto per le conclusioni di Farias e Faragò. Milik colpisce una traversa al 21', in una delle poche vere occasioni da rete della gara.

Quando si entra nel recupero, Mertens cerca l’incursione centrale e viene abbattuto prima di entrare in area. Milik si prende la responsabilità del tiro e non fallisce. Ancelotti sorride, Maran digerisce a fatica il primo ko dopo quello con la Juve di inizio novembre. Nelle altre partite del giorno, tre goleador di qualità rilanciano le ambizioni di Europa League di Sassuolo, Sampdoria e Fiorentina, in ordine di classifica.

Hanno storie diverse i momenti di Berardi, Quagliarella e Simeone, ma sono loro i front-man di queste squadre in corsa per ora per il sesto posto. In zona salvezza si aggrava la posizione del Frosinone che, dopo il ko col Sassuolo, si gioca il suo futuro nel prossimo turno con l’Udinese (ma Longo potrebbe essere esonerato anche prima). Il Chievo inanella il quinto pari di fila ma non sfonda in casa della Spal e rimane malinconicamente lontano.

Il Sassuolo esce da un mini-crisi sulle spalle del suo giocatore simbolo, Berardi, migliore in campo, al secondo gol in due partite dopo un lungo digiuno. I neroverdi tornano al successo dopo 5 partite e si porta al sesto posto a 24 punti vincendo con merito a Frosinone. I laziali vanno a sprazzi, ma aprono varchi ingenui e gli emiliani passano su conclusione di Duncan deviata da un ex, Ariaudo. Nella ripresa Berardi viene lasciato solo e trova un raddoppio liberatorio. De Zerbi si gode una bella squadra che dopo due anni può tornare in Europa.

Ancora più liberatoria la vittoria della Fiorentina, che torna al successo dopo l’eternità di due mesi e mezzo. Squadra contratta che si ritrova in svantaggio per un’incursione di Krunic. Chiesa sfiora il pari che ottiene Mirallas su assist di Simeone. L’argentino, contestato a lungo per un digiuno di 10 partite rotto nel turno scorso, trova il raddoppio di testa e sfoga il malumore zittendo il pubblico. Poi ci pensa Dabo con un gran tiro da lontano (dopo che Lafont aveva salvato il risultato su Caputo) a riportare senza discussioni la Fiorentina in corsa per l’Europa.

Sotto il segno di Quagliarella la vittoria della Sampdoria su un Parma rinunciatorio. Primo tempo noioso, poi i liguri cambiano passo con Praet che confeziona due assist: il primo per Caprari, il secondo per Quagliarella che segna il settimo gol in sei partite, 9 nel torneo. La Samp ha qualità e deve recuperere un pò di continuità. Senza gol la prima gara della giornata: Spal e Chievo non creano molto, poi alla fine sono i ferraresi a recriminare perchè colpiscono una traversa al 94' e non vincono dal 20 ottobre (2-0 in casa della Roma).

© Riproduzione riservata