Calciomercato, la Lega di Serie A ha deciso: chiusura posticipata al 31 gennaio

L’assemblea della Lega Serie A si è espressa a favore dell’ampliamento della finestra di gennaio per le trattative di mercato, spostando il termine dal 18 al 31. La Serie A in questo modo si allinea agli altri campionati europei. A questo punto la Federcalcio invierà alla Fifa la richiesta per la proroga.

È stata quindi approvata la proposta di prorogare il termine delle operazioni di acquisto dei calciatori oltre le ore 20 del 18 gennaio, giorno precedente alla ripresa del campionato. Così facendo l'Italia si adegua alle principali leghe europee: Francia, Germania, Inghilterra e Spagna infatti avevan già stabilito di far durare le loro sessioni di mercato fino al 31 gennaio.

© Riproduzione riservata