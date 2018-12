Tennis, agli Australian Open introdotto il tie-break a 10 punti nel set decisivo

Dopo le voci circolate nelle scorse settimane, ora è ufficiale: agli Australian Open quello decisivo non sarà più un long set. Già dalla prossima edizione dello Slam Down Under, in programma dal 14 al 27 gennaio 2019, sul 6 pari del set decisivo - il quinto per gli uomini, il terzo per le donne - si giocherà un super tie-break a 10 punti (come quello che già da qualche anno si disputa nel doppio).

La decisione degli organizzatori di Melbourne segue quella recente di un altro Major, Wimbledon, che ha stabilito di introdurre il tie-break (classico, a 7 punti) ma sul 12 pari del set decisivo. Per quanto riguarda gli altri Slam, al Roland Garros non si gioca il tie-break nel set decisivo mentre agli Us Open sì (classico, a 7 punti).

