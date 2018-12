Tennis, Federer e un ritiro che si avvicina: "Non so se giocherò nel 2020"

Quella che sta per aprirsi potrebbe essere l’ultima stagione agonistica del «più grande» di tutti. Da Perth, dove giocherà la Hopman Cup, Roger Federer non ha infatti escluso che il 2019 potrebbe essere la sua ultima stagione in campo: «Vedremo se ci sarà un 2020», ha detto il fuoriclasse svizzero intervistato dalla televisione pubblica elvetica SRF.

«Adesso so più o meno quale sarà il mio planning per il 2019 - ha detto King Roger - anche se non sono ancora sicuro di quello che cosa accadrà in primavera. Ne sto parlando con il mio staff e poi vedremo se ci sarà una stagione 2020», ha buttato là Federer, che in un successiva conferenza stampa ha però poi tranquillizzato i suoi fan, spiegando che il ritiro al momento non è nei suoi pensieri.

«Sono orgoglioso di essere ancora così competitivo e felice di giocare a tennis a 37 anni - ha detto il 20 volte vincitore di Slam durante una pausa di allenamento sul cemento australiano a Perth dove parteciperà alla 31ma edizione della Hopman Cup - Sono davvero felice per questa stagione, è stato un anno storico perchè sono tornato n.1 del mondo. È stato un momento importantissimo della mia vita e della mia carriera».

«Non avrei mai pensato di poterci riuscire di nuovo. È stata una stagione positiva anche dal punto di vista fisico. Il piano è di giocare anche l’anno prossimo. Devo scegliere una buona programmazione che vada bene per me, la mia famiglia e il mio staff. Ora sono solo carico per la prossima stagione», ha concluso Federer.

