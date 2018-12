Tennis, esordio vincente per Federer alla Hopman Cup: battuto il britannico Norrie

Esordio imperioso per la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic nella 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, in programma fino a sabato prossimo sul veloce indoor della "Perth Arena". Sarà l’ultima volta del torneo intitolato al grande tennista e coach australiano: dal prossimo anno, infatti, spazio alla nuovissima Atp Cup.

Nella sfida valida per il Gruppo B il team rossocrociato ha sconfitto la Gran Bretagna, che nella prima giornata ha subito regalato una sorpresa imponendosi per 2-1 sulla Grecia. Federer ha concesso le briciole in singolare a Cameron Norrie, liquidato con un doppio 6-1; mentre la Bencic ha completato l’opera imponendosi per 6-2 7-6 (0) su Katie Boulter, con qualche patema di troppo nella seconda frazione, dove ha sprecato un break di vantaggio.

In precedenza, nella prima sfida della seconda giornata, valida per il Gruppo A, la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha battuto la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. La Kerber ha superato la Muguruza per 2-6 6-3 6-3; mentre Zverev ha sconfitto Ferrer col punteggio di 6-4 4-6 7-6 (0). In entrambi gli scontri di oggi, dunque, ininfluenti gli esiti dei doppi misti.

