Tennis, Federer trascina la Svizzera in finale alla Hopman Cup

Roger Federer non sbaglia un colpo e la Svizzera si qualifica per la finale della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, in programma fino a sabato sul veloce indoor della "Perth Arena". La sfida contro la Grecia nel gruppo B si apre col successo dell’ex numero uno del mondo su Stefanos Tsitsipas per 7-6(5) 7-6(4): terza vittoria in tre incontri per Federer, già decisivo contro Gran Bretagna e Usa grazie ai successi su Norrie e Tiafoe.

Un successo che rende inutile la rimonta della Grecia: a nulla servono le vittorie di Maria Sakkari contro Belinda Bencic e quella nel doppio misto. Il punto di Federer basta a promuovere la sua Svizzera alla seconda finale consecutiva dopo quella vittoriosa di un anno fa.

L'avversaria verrà fuori dal match che si disputerà domani tra Germania e Australia. Nella notte sono scese in campo anche Stati Uniti e Gran Bretagna: la vittoria in singolare di Serena Williams non è bastata agli americani, battuti dal duo britannico Norrie-Boulter. Entrambe le formazioni sono comunque eliminate dal torneo.

