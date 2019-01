Federer apre il 2019 da re: la Svizzera vince ancora la Hopman Cup

Non vale il 100mo successo in carriera, perché in quella categoria rientrano solo le vittorie in singolare, ma certo l’ennesimo trionfo di Roger Federer, in coppia con la connazionale Belinda Bencic, nella Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, disputata sul veloce indoor della «Perth Arena» in Australia è il miglior viatico possibile per il fuoriclasse di Basilea che si appresta a difendere il titolo nel primo Slam dell’anno che partirà lunedì 14.

Il team rossocrociato, campione in carica, ha battuto 2-1 la Germania e il punto decisivo è arrivato dal doppio che ha battuto la coppia tedesca Zverev-Kerber in tre set e che ha avuto a disposizione anche un match point. Nell’atto conclusivo della sfida, Federer aveva portato avanti la Svizzera battendo 6-4 6-2 Zverev, mentre la Kerber aveva ristabilito la parità imponendosi per 6-4 7-6 sulla Bencic.

Nel doppio misto, giocato con la formula del Fast4 (set a quattro game con tie-break ai 5 punti sul 3-3, niente let sul servizio, né giochi ai vantaggi), 'King Roger' e Belinda hanno avuto la meglio per 4-0 1-4 4-3(4), pur col brivido del match point salvato. Come negli ultimi due anni, anche quest’anno Federer ha fatto coppia con la giovane connazionale, preparando gli Australian Open con la Hopman Cup: nel 2017 e nel 2018 è stata la scelta giusta visto che poi ha trionfato nel Major.

L’anno scorso aveva anche vinto, sempre contro la Germania, bissando il successo del lontano 2001 (allora in coppia con Martina Hings). Se 'Re Roger' ha iniziato il 2019 nel migliore dei modi, non certo può dirsi altrettanto per i suoi più diretti avversari, Novak Djokovic e Rafa Nadal, il primo sconfitto dallo spagnolo Bautista-Agut nella semifinale di Doha (incontrerà il ceco Berdych, castigatore di Cecchinato), il secondo alle prese con i postumi di un’elongazione muscolare alla coscia sinistra che si era procurato al torneo esibizione di Abu Dhabi e che ha preferito disertare Brisbane per non compromettere il Major australiano.

Il 32enne spagnolo è assente dal circuito dalla semifinale degli US Open a settembre. Il sorteggio del tabellone è in programma per giovedì 10: tra le novità degli Australian Open 2019 quest’anno è prevista la sospensione dei match quando le variabili meteo superano i limiti consentiti e l’introduzione del tiebreak a 10 punti all’ultimo set. Novità, infine, anche prize money, aumentato del 14% a 62,5 milioni di dollari australiani (38,5 milioni di euro all’incirca), di cui 2,5 milioni di euro a testa andranno in tasca di chi vince il torneo maschile e femminile.

