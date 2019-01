Serie A, poker da sogno di Zapata: Atalanta travolgente a Frosinone

Atalanta travolgente a Frosinone, sospinta da un Duvan Zapata inarrestabile, autore di quattro reti che proiettano l’attaccante colombiano in testa alla classifica dei marcatori: 14 centri, al pari di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo. Per l’ex di Napoli, Udinese e Sampdoria anche finisse oggi sarebbe comunque una stagione da incorniciare, grazie ad una confidenza con il gol che mai aveva mostrato nelle sue precedenti esperienze italiane.

Alla ripresa del campionato l’Atalanta molla una cinquina dolorosa al Frosinone (prima rete segnata da Mancini) al termine di una partita che è sembrata più un allenamento che la sfida tra due squadre che giocano nella stessa serie. I bergamaschi proseguono la corsa verso le zone nobili della classifica e l'Europa. Zapata è il vertice di un gioco offensivo molto prolifico, capace di mettere a messo già 44 reti. Di fronte aveva la peggiore difesa del torneo e si è visto.

Primo tempo tutto di marca ospite. Il parziale si sblocca dopo nove minuti di gioco. Grande azione di Gomez, che dal fondo serve Pasalic, cross al centro dell’area di rigore e colpo di testa vincente di Mancini. Quinto gol in campionato per il difensore ex Perugia e Atalanta. Il Frosinone fatica a reagire e soffre il palleggio della formazione di Gasperini, che poco dopo la mezzora sfiora il raddoppio, prima con il colpo di testa di Pasalic e poi con il diagonale di Zapata, in entrambi i casi decisivo Sportiello.

L’Atalanta domina e trova il secondo gol al 44': assist di Pasalic e stacco imperioso di Zapata. Squadre al riposo e partita che appare ormai segnata. Infatti il copione non cambia nella ripresa. Passano soltanto 90 secondi e l’Atalanta segna ancora, verticalizzazione di Mancini e gran sinistro di Zapata. Frosinone al tappeto. La squadra di casa prova a reagire, contropiede di Pinamonti e deviazione decisiva di Berisha, che riesce ad alzare sopra la traversa il pallonetto del giovane attaccante.

L’Atalanta insiste e trova il poker al 19'. A battere Sportiello, con un sinistro volante, è ancora lo scatenato Zapata. Lo show del colombiano prosegue, altro colpo di testa poderoso, alla mezz'ora della ripresa e quinto gol dell’Atalanta. Si chiude tra i fischi dello Stirpe. Gasperini vola in classifica, mentre si fa sempre più in salita la corsa salvezza del Frosinone.

