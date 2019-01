Terzo ritorno alla Juventus per Caceres, il difensore sostituirà il partente Benatia

Visite mediche in corso per Martin Caceres, difensore uruguayano in procinto di approdare, per la terza volta in carriera, alla Juventus. Il centrale difensivo, che ha iniziato la stagione con la maglia della Lazio, collezionando quattro presenze in campionato e altrettante in Europa League, si sta sottoponendo alle visite mediche al JMedical: se tutto dovesse procedere senza intoppi, Caceres sarà un calciatore della Juventus.

Nella rosa bianconera Caceres è destinato a prendere il posto di Benatia, che ha chiesto di essere ceduto. «Caceres è un giocatore fortemente voluto. Benatia ha chiesto di andare via, ha fatto una scelta diversa dalle nostre intenzioni e la società l’ha accontentato - spiega Massimiliano Allegri, in conferenza stampa -. Insieme alla società abbiamo valutato i profili che potevamo portare qui alla Juventus e abbiamo avuto la fortuna che Caceres abbia accettato: io sono molto contento. Martin conosce l’ambiente, è affidabile e va a completare un reparto già forte. Poi, fra tre o quattro settimane, avremo Barzagli, quindi siamo a posto».

Il tecnico si dice «dispiaciuto» della decisione di Benatia. «Ma tenere un giocatore controvoglia non avrebbe avuto senso - spiega -. Ha deciso e basta». Con l’addio del marocchini, e l’arrivo di Caceres, il mercato di riparazione della Juventus «può dirsi chiuso» afferma Allegri, che esclude la possibilità di un ritorno di Pogba. «Avete una fantasia allucinante - dice ai giornalisti -. Io credo sia molto difficile che Pogba torni alla Juventus...».

© Riproduzione riservata