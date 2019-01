Djokovic re degli Australian Open: per lui è il settimo trionfo a Melbourne

Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di tennis, a Melbourne. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in finale lo spagnolo Rafa Nadal in tre set: di 6-3, 6-2, 6-3 il punteggio finale. Per Djokovic è il settimo trionfo in Australia.

«Complimenti a Rafa, è stato molto sfortunato nella sua carriera, ma ha sempre mostrato la capacità

di non mollare mai, di combattere. Sto cercando di rivivere il viaggio negli ultimi 12 mesi, quando ho subito un intervento chirurgico. Essere qui con la coppa, aver vinto tre Slam di Ila, è fantastico. Sono senza parole». Così Novak Djokovic, dopo lo straordinario successo su Rafa Nadal, nella finale degli Australian Open di tennis, a Melbourne.

«Il nostro è uno sport individuale, ma il mio team è fondamentale per supportarmi anche nelle giornate difficili, così come la mia famiglia, che mi aveva promesso di seguire la partita - ha spiegato il tennista serbo, con riferimento al coach Marian Vajda -. Hanno sacrificato tanto tempo per permettermi di vivere questo sogno, è una cosa che mi devo sempre ricordare». «Questo è il miglior torneo al mondo, qui mi

sento a casa. Ho la sensazione di positività in ogni angolo della città, per noi è meraviglioso competere qui - ha concluso -. I tifosi sono fantastici, non vedo l’ora di tornare il prossimo anno per rivivere questa magnifica esperienza».

© Riproduzione riservata