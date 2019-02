Coppa Davis, vincono Seppi e Berrettini: Italia avanti 2-0 sull'India

Italia in vantaggio 2-0 sull'India al termine della prima giornata della sfida di Coppa Davis valida quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2019 della competizione (prima edizione con il nuovo format) in corso fino a domani, sabato, sull'erba del Calcutta South Club, nella capitale della regione indiana del Bengala occidentale.

Nel singolare d’apertura, infatti, Andreas Seppi ha battuto per 6-4 6-2, in poco meno di un’ora ed un quarto di gioco, Ramkumar Ramanathan, imitato poi da Matteo Berrettini, che ha bagnato l’esordio in maglia azzurra superando per 6-4 6-3, in appena 58 minuti, il numero uno indiano Prajnesh Gunneswaran.

Domani, dalle ore 6 italiane, il doppio tra la coppia indiana Rohan Bopanna/Divij Sharan e quella azzurra Berrettini/Marco Cecchinato, quindi secondo il nuovo format gli ultimi due singolari: la sfida tra i numeri uno dei rispettivi team, Gunneswaran e Seppi, e in chiusura quella tra i numeri due, Ramanathan e Berrettini.

