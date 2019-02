Lecce, dopo la paura il grande sollievo: Scavone dimesso dall'ospedale

Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito del fortuito scontro di gioco con l’attaccante Giacomo Beretta nei primissimi secondi della gara di campionato tra Lecce ed Ascoli, il calciatore giallorosso è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, che hanno dato esito negativo.

Il centrocampista della squadra pugliese è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco durante l'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie B tra Lecce e Ascoli che si stava disputando allo stadio Via del Mare. Scavone, dopo uno scontro aereo con Beretta dell’Ascoli, è caduto pesantemente a terra, perdendo i sensi. Il giocatore è stato soccorso e portato fuori dal campo in ambulanza.

La partita è stata rinviata a data da destinarsi, già nella tarda serata di venerdì il calciatore era stato dichiarato fuori pericolo, i medici hanno già eseguito diverse Tac a cranio, cervicale e torace e tutte hanno avuto esito negativo.

