Mondiali di sci ad Are, Dominik Paris oro nel SuperG

L’azzurro Dominik Paris è il nuovo campione mondiale di superG. Ha infatti vinto la difficile e spettacolare gara iridata di Are in 1' 24" 20. Argento per due - il francese Johann Clarey e l’austriaco Vincent Kriechmayr - ex equo al secondo posto in 1' 24" 29. Per l’Italia c'è poi il quarto posto di Christof Innerhofer, oro in superG ai Mondiali di Garmisch 2011, in 1' 24" 55 mentre Mattia Casse ha chiuso 8/o in 1' 24" 70. Matteo Marsiglia è invece finito fuori dopo una caduta senza danni.

«Dopo le vittorie di Bormio e quella a Kiztbuehel è arrivato anche questo oro. E’ davvero un anno magico». Così un raggiante Dominik Paris, subito dopo essere diventato campione del mondo in SuperG. «Sono sceso tra i primissimi, con il pettorale 3. Non avevo punti di riferimento e al traguardo non ero certo della bontà della mia gara. Sono andato a tutto gas ma, nella parte finale, ho dovuto correggere, perdendo tempo e velocità. Poi è stata una lunga attesa per vedere se qualcuno sarebbe stato più bravo di me», conclude.

