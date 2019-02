Fed Cup, sconfitte per Errani e Giorgi: Svizzera avanti 2-0 sull'Italia

La Svizzera è in vantaggio 2-0 sull'Italia al termine della prima giornata della sfida di Fed Cup, valida per il primo turno del World Group II, in corso sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena di Biel.

Dopo la sconfitta di Sara Errani (battuta nel primo singolare da Belinda Bencic 6-2 7-5), anche nel secondo match Camila Giorgi ha ceduto a Victorija Golubic in tre set col punteggio di 6-4 2-6 6-4. Domani l’Italia cercherà l’impresa nelle sfide tra Bencic e Giorgi, e a seguire Golubic-Errani.

In chiusura il doppio che vedrà in campo la coppia elvetica Timea Bacsinszky/Jil Teichmann e quella azzurra formata da Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

