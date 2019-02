Calcio, mimano il gesto dell'aereo per irridere Sala: arrestati due tifosi del Southampton

Due tifosi del Southampton sono stati arrestati ieri allo stadio al termine del match che i 'Saints' hanno giocato sabato al St. Mary's contro il Cardiff, la squadra di Emiliano Sala, per aver irriso lo sfortunato attaccante argentino, perito in un incidente aereo, mimando il gesto dell'aeroplano.

Il gesto era stato subito stigmatizzato dal Southampton e le riprese tv hanno permesso di identificare i tifosi protagonisti dello scellerato atteggiamento. E dire che il Cardiff e i Saints avevano omaggiato Sala a inizio match con un minuto di raccoglimento.

"Il Southampton conferma che due tifosi sono stati arrestati - ha fatto sapere la società - Il Club continuerà a collaborare con la polizia dell'Hampshire per identificare le persone che si ritiene abbiano compiuto gesti indecenti nei confronti dei sostenitori di Cardiff. Tale comportamento non ha spazio nel nostro gioco e non sarà tollerato a St Mary's. Il club assumerà un atteggiamento estremamente fermo nei confronti di chiunque sia coinvolto e intende bandire i tifosi che saranno identificati". Intanto, i due tifosi arrestati non potranno mettere piede al St. Mary's per i prossimi tre anni.

