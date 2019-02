Fed Cup, Giorgi ancora battuta: Italia ko in Svizzera e costretta ai play-out

Svizzera troppo forte per l’Italia. Dopo il 2-0 della prima giornata, nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II, in scena sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena di Biel, è arrivato subito il terzo e decisivo punto per le elvetiche, conquistato da Belinda Bencic.

La giocatrice di casa, numero 45 del mondo, ha sconfitto in due set Camila Giorgi, 28 del ranking Wta, col punteggio di 6-2 6-4. Dunque la Svizzera ha battuto per 3-0 l’Italia. Ora il doppio - ininfluente - tra la coppia elvetica Timea Bacsinszky/Stefanie Voegele e quella azzurra formata da Sara Errani e Martina Trevisan.

Sabato la Bencic aveva battuto per 6-2 7-5 Sara Errani; mentre la Golubic si era imposta per 6-4 2-6 6-4 sulla Giorgi. Nel weekend del 20 e 21 aprile le azzurre torneranno in campo nei play-out per mantenere un posto nel World Group II.

© Riproduzione riservata