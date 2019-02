Morto Gordon Banks, autore della "parata del secolo" su Pelè

È morto all’età di 81 anni Gordon Banks, leggendario portiere dell’Inghilterra campione del mondo nel 1966. Nominato per sei volte miglior portiere al mondo dalla Fifa, collezionò 73 presenze nella nazionale di cui detiene la più lunga striscia di imbattibilità, ben 721 minuti senza subire gol. Nel campionato inglese aveva militato nel Leicester e nello Stoke City.

Proprio con i Potters vinse la Coppa di Lega nel 1972m, ma nello stesso anno perse la vista dall’occhio destro per un incidente stradale e terminò la carriera nel meno impegnativo campionato americano. Dotato di uno straordinario senso del piazzamento, di Banks resta storica la parata su colpo di testa di Pelè ai mondiali in Messico nel 1970, quando volò letteralmente da un palo all’altro.

«Credevo fosse gol», gli disse in quell'occasione stupito l’attaccante brasiliano dandogli una pacca sulla spalla. «Anch’io», rispese Banks. «Siamo devastati per la sua perdita, ma abbiamo tanti ricordi felici e non avremmo potuto essere più orgogliosi di lui», ha detto la famiglia in una nota.

