Europa League: sarà Inter-Eintracht agli ottavi, al Napoli tocca il Salisburgo

Sarà l'Eintracht Francoforte l'avversaria dell'Inter negli ottavi di Europa League, con andata in Germania e ritorno a Milano. Il Napoli, invece, dovrà affrontare il Salisburgo, gara di andata al San Paolo. Le partite d'andata si giocheranno il 7 marzo, il ritorno, una settimana dopo, il 14 marzo. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa.

«Affrontare una squadra tedesca è sempre dura da battere, dovremo prepararci nel migliore dei modi per superare questo turno». Così Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha commentato l'esito del sorteggio.

«L'Inter deve tentare di arrivare in fondo in ogni competizione - sottolinea a Sky Sport -. Ci sono altre squadre attrezzate per competere fino all’ultimo ma ci proveremo, ci sono i presupposti per fare bene. L’Inter è cresciuta tantissimo, speriamo di continuare a crescere: solo così potremo ambire a passare questo turno».

«Il Salisburgo è un’ottima squadra con grande esperienza internazionale. Basti ricordare che solo pochi mesi fa ha giocato la semifinale di Europa League. Nel girone ha vinto 6 partite su 6, dovremo fare 2 grandi partite». Questo invece il tweet con cui il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, commenta l'esito del sorteggio di Europa League.

Tutti gli abbinamenti:

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Dinamo Zagabria-Benfica

Napoli-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit-Villarreal

© Riproduzione riservata