Sci, Sofia Goggia vince la discesa di Crans Montana

L’azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.29.77 la discesa di Coppa del Mondo di Crans Montana. E' la sesta vittoria in coppa per la 26enne bergamasca, oro olimpico l’anno scorso e vice campionessa mondiale ad Aare pochi giorni fa. Al secondo posto la svizzera Joana Haehlen in 1.30.26 e terza in 1.30.29 l’austriaca Nicole Schmidhofer.

Per l’Italia in classifica ci sono anche Federica Brignone buona 7/a in 1.30.55 e Nadia Fanchini 8/a in 1.30.60. Poi, fuori Francesca Marsaglia, ci sono più' indietro Nicol Delago in 1.31.06 , Marta Bassino in 1.31.98 ed Elena Curtoni in 1.32.41.

Si è gareggiato con sole sempre più caldo e fondo più lento sulla pista Mont Lachaux, un tracciato spettacolare con belle pendenze ma anche estremamente tecnico e difficile. Ci sono anche state diverse lunghe interruzioni per problemi di cronometraggio e qualche caduta. Domani è in programma la combinata.

