Tennis, a Dubai riecco in campo Federer: vittoria contro Kohlschreiber

Roger Federer approda al secondo turno del "Dubai Duty Free Tennis Championships", ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.736.845 dollari in corso sul cemento della metropoli degli Emirati Arabi Uniti. Il tennista elvetico, seconda forza del tabellone, ha eliminato in tre set il tedesco Philipp Kohlschreiber, con il punteggio di 6-4 3-6 6-1.

Per lo svizzero era il rientro in campo dopo un'assenza di oltre un mese: l'ultima partita era stata quella persa agli ottavi degli Australian Open contro Tsitsipas. Agli ottavi Federer affronterà lo spagnolo Fernando Verdasco, che ha battuto in tre set il tennista azzurro Thomas Fabbiano con il punteggio di 3-6 6-3 6-2.

Domani farà il suo esordio nel torneo l'altro italiano in tabellone, Matteo Berrettini: il giovane tennista romano sarà opposto allo statunitense Denis Kudla. Scenderanno in campo anche gli altri big in gara, il giapponese Kei Nishikori, numero 1 del seeding, il croato Marin Cilic e il greco Stefanos Tsitsipas.

