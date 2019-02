Serie A, tre turni di stop per l'arbitro Abisso e niente Inter sino a fine stagione

L'errore in Fiorentina-Inter con un rigore assegnato nel finale di partita in favore dei viola era troppo grossolano e così, adesso il giovane arbitro palermitano Rosario Abisso sarà costretto ad una lunga sosta: almeno un mese di stop.

Inoltre, il fischietto siciliano non dirigerà più i nerazzurri fino a fine stagione. La decisione di assegnare il rigore su un ipotetico fallo di mano di D'Ambrosio, nonostante le immagini del Var, aveva scatenato la rabbia dell'Inter e ieri l'amministratore delegato Beppe Marotta aveva anche parlato di danno irreparabile.

Abisso, sempre nella giornata di ieri, ha avuto un lungo confronto con il designatore Rizzoli, e adesso resterà fermo finché non avrà recuperato la serenità e la tranquillità per tornare in campo.

Complice la sosta del 24 marzo, è presumibile che torni ad arbitrare alla 29esima giornata o in quella successiva che si giocherà mercoledì 3 aprile. Per arbitrare invece ancora i nerazzurri dovrà attendere la stagione prossima.

