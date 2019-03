Mondiali di ciclismo su pista: Ganna oro nell'inseguimento, bronzo per Plebani

Filippo Ganna d’oro, Davide Plebani di bronzo. Dall’inseguimento individuale arrivano le prime medaglie per l’Italia ai Mondiali su pista in corso a Pruszkow, in Polonia.

Ganna, volato in finale col miglior tempo di qualifica (4'07"456, nuovo record italiano e appena due centesimi più lento del primato mondiale di 4'07"251 segnato dallo statunitense Ashton Lambie in Messico nel 2018), conquista il titolo iridato battendo nettamente il tedesco Domenic Weinstein: 4'07"992 per l’azzurro, campione del mondo per la terza volta in carriera dopo Londra 2016 e Apeldoorn 2018.

Terzo nelle qualifiche, Davide Plebani si conferma nella finalina per il bronzo dove, con 4'14"572, ha la meglio sul russo Alexander Evtushenko.

