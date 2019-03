Il Milan batte il Sassuolo (1-0) e scavalca l'Inter al terzo posto

Il Milan batte 1-0 il Sassuolo a San Siro in uno degli anticipi della 26/a giornata del campionato di Serie A e raggiunge il terzo posto in classifica, scavalcando l'Inter. Ha deciso la partita un autogol di Lirola.

IL TABELLINO

Milan (4-3-3): G.Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko (11' st Biglia), Paqueta (29' st Castillejo), Suso, Piatek (39' st Cutrone), Calhanoglu (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 12 Conti, 20 Abate, 23 Strinic, 93 Laxalt, 16 Bertolacci, 18 Montolivo, 11 Borini). All.: Gattuso.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso, Sensi, Magnanelli (23'st Pegolo), Locatelli (18'st Bourabia), Berardi, Djuricic (29'st Matri), Boga. (5 Lemos, 6 Rogerio, 17 Sernicola, 23 Magnani, 98 Adjapong, 34 Di Francesco, 11 Scamacca, 19 Odgaard, 30 Babacar, 34 Di Francesco). All.: De Zerbi.

Reti: nel pt 35' Lirola (autorete).

Arbitro: Valeri di Roma.

Note: Angoli: 6 a 6. Recupero: 3' e 6'. Ammoniti: Bakayoko, Paquetà per gioco falloso; Rodriguez per comportamento non regolamentare. Espulsi: Consigli al 19'st. Spettatori: 61.462 per un incasso di 1.618.585 euro.

