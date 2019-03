Atletica, Tamberi 'vola': "L'oro a Glasgow è una tappa verso Tokyo"

Ci pensa da quando andò a Rio come 'capitano non giocatore' dell'Italia dell'atletica. Ma il ruolo di tifoso eccellente non può andar bene a Gianmarco Tamberi che di quell'Olimpiade era il favorito nella gara del salto in salto. La voglia di strafare nel meeting di Montecarlo, sotto forma di un infortunio a gara già vinto, lo precipitò invece nell'incubo di aver compromesso per sempre la propria integrità fisica. Per fortuna ora tutto ciò appare lontano, Tamberi ha appena vinto l'oro agli Europei indoor di Glasgow e giura di essere "più forte di prima".

"Sono tornato", aggiunge mentre ripete la dedica "all'Italia che è il più bel paese del mondo". L'obiettivo adesso diventano i Mondiali all'aperto in ottobre a Doha, "e non potete immaginare l'energia che mi dà questo titolo". Ma tutto per 'Gimbo' è una tappa di passaggio perché lui in testa ha un'idea fissa: riprendersi a Tolkyo ciò che la malasorte gli ha tolto a Rio. "Quest'oro di Glasgow mi rende felice - spiega - però non l'avevo sognato, perché il mio unico pensiero è Tokyo 2020. Tutti i miei sforzi sono finalizzati a raggiungere l'oro a cinque cerchi".

Intanto, prima di accingersi a seguire le gare dei compagni di nazionale impegnati oggi nelle gare conclusive di Glasgow 2019, Tamberi ha postato su Instagram il video del suo salto vincente. A colui che lo vedrà più volte, promette, "spedirò a casa la maglietta dell'Italia con cui ho gareggiato!!!". Per ora ha ricevuto, sempre via social, tantissimi messaggi di congratulazioni tra cui quelli di Alex Zanardi, Alessandro F. Del Piero dello zar del volley Iavn Zaytsev. Più di un follower gli ha scritto "e adesso vai a conquistare il mondo", in realtà a Gimbo basterebbe la capitale del Giappone, e quel gradino più alto del podio che vorrebbe salire tra poco più di un anno.

