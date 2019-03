La Lazio vince il derby: 3-0 alla Roma e per i giallorossi niente quarto posto

La Lazio batte la Roma per 3-0 e frantuma il sogno giallorosso di agganciare l’Inter al quarto posto. I romanisti, fermi a 44 punti devono anzi guardarsi le spalle propio dai biancazzurri a quota 41, con una partita in meno, dal Torino a 38 che domani affronterà in casa il Chievo e dall’Atalanta che incontrerà la Fiorentina.

Si infiamma così ancora di più la lotta per un posto in Europa. Subito avanti la Lazio nel primo tempo e dopo appena 13 minuti il vantaggio: lancio filtrante in area di Correa per Caicedo che evita Olsen in uscita e insacca a porta vuota. E sono ancora i biancocelesti i più reattivi anche dopo il gol. Pian piano la Roma guadagna campo e tenta qualche conclusione con Dzeko, Zaniolo e soprattutto Kolarov.

La prima frazione del derby romano si chiude comunque con la Roma sotto di un gol. Il secondo tempo è di marca giallorossa: già all’avvio la prima occasione. Su corta respinta della difesa biancoceleste, Zaniolo controlla e tira un rasoterra che finisce poco a lato.

Ancora Roma al 59': da Pellegrini a El Shaarawy il cui destro è deviato in tuffo in angolo da Strakosha. Roma vicino al pari ancora al 67' con Florenzi. Strakosha alza in angolo. E poi ancora al 70'. Angolo di Kolarov, Dzeko fa da torre per Pastore e pallone fuori a fil di palo. E proprio nel momento migliore giallorosso, la doccia fredda: fallo di Fazio ai danni di Correa lanciato a rete ed è rigore che Immobile trasforma al 74'. La Roma tenta lo stesso una reazione che rimane però sterile esponendosi anzi a qualche contropiede laziale che all’89' trova il terzo gol con Cataldi entrato al posto di Correa. Ad appesantire la sconfitta la doppia ammonizione in un minuto di Kolarov quindi espulso. L’incontro si conclude così con i laziali che festeggiano sopra la propria curva.

© Riproduzione riservata