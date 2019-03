Sci, il quadro definitivo degli azzurri alle finali di Soldeu

È definitivo il quadro dei partecipanti azzurri alle finali di Soldeu (Andorra), riservati ai migliori venticinque sciatori di ogni specialità, a coloro che hanno oltre 500 punti nella classifica generale di Coppa del mondo e ai vincitori di specialità nei Mondiali juniores.

La squadra azzurra ci arriva sulla scorta di 19 podi complessivi (di cui otto vittorie) e può raggiungere obiettivi prestigiosi con Dominik Paris (quarto nella generale, secondo in discesa e leader in supergigante maschile) e Federica Brignone (quarta in gigante ma con ancora ambizioni di podio).

Avevano conquistato il diritto di partecipazione anche Emanuele Buzzi (diciannovesimo in discesa) e Riccardo Tonetti (ventesimo in gigante), ma entrambi assenti per infortunio. Ecco gara per gara gli azzurri partecipanti: Discesa maschile mercoledì 13 (ore 10.30): - Dominik Paris (2° in classifica) - Christof Innerhofer (4° in classifica) Discesa femminile mercoledì 13 (ore 12.30): - Nicole Delago (8a in classifica) - Sofia Goggia (9a in classifica) - Nadia Fanchini (11a in classifica) - Federica Brignone (21a in classifica) SuoerG femminile giovedì 14 (ore 10.30): - Federica Brignone (10a in classifica) - Francesca Marsaglia (12a in classifica) - Sofia Goggia (17a in classifica) - Elena Curtoni (22a in classifica) - Nadia Fanchini (25a in classifica) SuperG maschile giovedì 14 (ore 12.30): - Dominik Paris (1° in classifica) - Christof Innerhofer (12° in classifica) Gara a squadre venerdì 15 (ore 12.00): - Formazione da definire Gigante maschile sabato 16 (ore 09.00 e 12.15): - Luca De Aliprandini (16° in classifica) - Manfred Moelgg (19° in classifica) Slalom speciale femminile sabato 16 (ore 10.30 e 13.15): - Irene Curtoni (12a in classifica) - Chiara Costazza (14a in classifica) Gigante femminile domenica 17 (ore 09.00 e 12.15) - Federica Brignone (4a in classifica) - Marta Bassino (9a in classifica) Slalom speciale maschile domenica 17 (ore 10.30 e 13.15): - Manfred Moelgg (12° in classifica) - Stefano Gross (19° in classifica) - Giuliano Razzoli (22° in classifica) - Alex Vinatzer (campione del mondo juniores).

