Europei, gli azzurri schiacciano la Finlandia con Barella e Kean

Gli azzurri battono 2-0 la Finlandia all’esordio delle qualificazione di Euro 2020. Al Friuli di Udine l’Italia di Mancini si aggiudica la prima partita del proprio girone con le reti di Barella al settimo del primo tempo e del più giovane della compagine, Kean, al 74'.

Tabellino

Italia-Finlandia 2-0 (1-0) in una partita della prima giornata del gruppo J delle qualificazioni europee.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi (46' st Spinazzola), Verratti (40' st Zaniolo), Jorginho, Barella, Kean, Immobile (35' st Quagliarella), Bernardeschi. (1 Sirigu, 12 Cragno, 5 G. Mancini, 9 Pavoletti, 11 Grifo, 13 Romagnoli, 15 Sensi, 16 Politano, 22 El Shaarawy). All.: R. Mancini.

Finlandia (5-3-2): Hradecky, Granlund (44' st Soiri), Toivio, S. Vaisanen, Arajuuri, Pirinen, Lod, Kamara, Sparv, Hamalainen (25' st Lappalainen), Pukki (38' st Karjalainen). (12 Joronen, 23 Jaakola, 7 Taylor, 9 Jensen, 11 Schueller, 15 Kauko, 17 L. Vaisanen, 18 Sumusalo, 19 Lam). All.: Kanerva.

Arbitro: Grinfeld (Israele)

Reti: nel pt 7' Barella; nel st 29' Kean

Angoli: 5-0 per l’Italia

Recupero: 0' e 3'

Ammoniti: Sparv per proteste, Piccini e Verratti per gioco scorretto.

Spettatori: 24.000.

© Riproduzione riservata