Tennis, Federer in semifinale a Miami: ora la sfida con il giovane Shapovalov

Si è completato il quadro dei semifinalisti al "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento all’Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), nuova sede dell’appuntamento sul cemento della Florida in precedenza ospitato a Crandon Park di Key Biscayne.

Nella parte bassa del tabellone, rimasta presto orfana di attesi protagonisti, a cominciare da Alexander Zverev, numero 3 del mondo e secondo favorito del torneo, nonchè finalista dodici mesi fa, Denis Shapovalov, numero 23 del ranking mondiale e 20esima testa di serie, si è aggiudicato in rimonta per 6-7(5) 6-4 6-2, dopo due ore ed un quarto di lotta, la sfida tutta Next Gen contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 34 della classifica mondiale e 28esima testa di serie, raggiungendo la sua terza semifinale in un "1000" dopo quelle in Canada nel 2017 e lo scorso anno a Madrid, sulla terra.

Prossimo avversario per il 19enne mancino di Montreal lo svizzero Roger Federer, numero 5 Atp e quarta testa di serie, vincitore in Florida in tre occasioni (2005, 2006 e 2017), che nella notte italiana ha liquidato per 6-0 6-4, in un’ora e 25 minuti di gioco, il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del ranking e sesto favorito del tabellone, rientrato nel tour dopo i problemi al gomito che lo hanno costretto in infermeria per alcune settimane.

Per il 37enne fuoriclasse di Basilea, reduce dalla finale persa a Indian Wells contro Dominic Thiem, si è trattato del sesto successo in sette sfide con il gigante di Johannesburg, riuscito ad imporsi solo per 13-11 al 5° set nei quarti di Wimbledon 2018 con tanto di match point annullato. Tra Shapovalov e Federer non ci sono precedenti. Nell’altra semifinale si sfideranno il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime e l’americano John Isner.

