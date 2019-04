Pesi, il siciliano Scarantino conquista l'oro agli Europei in Georgia

Il siciliano Mirco Scarantino è campione europeo nella categoria 55 chili. L’azzurro conquista l’undicesimo titolo continentale, il terzo della classe Senior, sulla pedana di Batumi, in Georgia, dove realizza una prestazione stellare con 6 prove valide su 6. Per lui l’oro di strappo con 116 chili, l'argento di slancio con 145 chili, per un totale di 261 chili.

«Sono soddisfattissimo - dice Scarantino poco prima della premiazione - era un titolo che mi mancava da 2 anni e non vedevo l’ora di tornare sul gradino più alto del podio. Ora si lavora per salire di categoria, andare alla 61 kg e puntare dritto a Tokyo 2020».

Ottava posizione per l’altro azzurro Sergio Massidda, Campione del Mondo Youth in carica, che si ferma a quota 225: per lui 100 di strappo, 125 di slancio, per un totale di 225.

