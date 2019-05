Tennis, niente finale a Monaco per il siciliano Cecchinato: eliminato da Garin

Baviera amara per Marco Cecchinato sconfitto in semifinale dal cileno Christian Garin, n.47 Atp, che comunque ieri aveva «fatto fuori» anche il n.3 del mondo Alexander Zverev. Per conoscere l’avversario che si troverà di fronte nella finale del «BMW Open», torneo ATP 250 in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera, dovrà però attendere domani, visto che la pioggia ha impedito di giocare la seconda semifinale, tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut: si giocherà alle 11.

Non ci è arrivato, invece, Marco Cecchinato che ha ceduto 6-2 6-4 contro Garin, in un match condizionato anch’esso dal maltempo. Il 26enne palermitano si era aggiudicato entrambi i precedenti con il 22enne cileno ma oggi non era in una delle sue giornate migliori. La partenza è stata molto lenta, più o meno simile a quella nei quarti contro Fucsovics e il primo set è andato via piuttosto rapidamente, con Garin che ha tolto due volte la battuta all’azzurro. Poi è arrivata la pioggia, sul 4-3 per Garin e il cileno al servizio.

Lo stop di un’oretta non è però servita a Cecchinato per invertire la rotta e dopo una seconda interruzione si è ripreso sul 5-3 per Garin che ha chiuso poi sul suo servizio. Cecchinato adesso si sposta a Madrid dove da domani si gioca il quarto Masters 1000 stagionale, sui campi in terra battuta della «Caja Magica» della capitale spagnola. Insieme al palermitano ci sarà anche Fabio Fognini, decima testa di serie, che esordirà contro il britannico Kyle Edmund, n.22 Atp.

Avversario di Cecchinato sarà l'argentino Diego Schwartzman, n.24 Atp, mentre l’ostacolo più duro è toccato ad Andreas Seppi che troverà il francese Gael Monfils, n.18 Atp. La curiosità e l’attesa saranno però tutte per Roger Federer, di ritorno sulla terra battuta dopo tre anni di assenza. Il 'Magnifico', sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Novak Djokovic, debutterà al secondo turno con uno fra Richard Gasquet e l’emergente spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

© Riproduzione riservata