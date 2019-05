Tennis, Federer torna a Roma: dopo tre anni giocherà gli Internazionali d'Italia

King Roger Federer ha sciolto i dubbi e comunicato ufficialmente, via social, che sarà regolarmente al via agli Internazionali di tennis d’Italia, torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi pari a 5.207.405 euro, in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico, a Roma.

Il giocatore elvetico, 38enne, torna nella capitale a distanza di tre anni dalla ultima apparizione. Il sorteggio lo ha collocato nella metà inferiore del tabellone principale. Federer, numero 3 dell’attuale ranking mondiale e terza testa di serie a Roma (dove non ha mai vinto), affronterà al debutto il vincente dell’incontro fra Joao Sousa e Frances Tiafoe.

«Ciao a tutti. Ho appena finito di parlare con il team e abbiamo deciso: tornerò in Italia per giocare a breve il torneo di Roma. Ci vediamo lì», ha detto il campione svizzero su un apposito video postato su Instagram, concludendo con un «Ciao a tutti» pronunciato in italiano.

