Giro d'Italia: bis di Ackermann a Terracina, Roglic mantiene la maglia rosa

Il tedesco Pascal Ackermann della Bora-Hansgrohe vince in volata sotto la pioggia la quinta tappa del 102esimo Giro d’Italia, 149 km da Frascati a Terracina di 149 chilometri, bruiciando al trafguardo il colombiano Fernando Gaviria Rendòn della UAE Team Emirates.

Lo sloveno Primoz Roglic della Jumbo-Visma mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale anche grazie alla neutralizzazione del tempo a 9 chilometri dall’arrivo per via dell’asfalto viscido e per i rischi di cadute. Domani si disputa la sesta frazione, la Cassino-San Giovanni Rotondo di 238 chilometri.

